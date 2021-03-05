سجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 152 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال فورار.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 113.948 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 78.824 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3007 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، أن 19 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

فيما يخصص الحالة الوبائية عبر الولايات، أوضح الدكتور فورار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.