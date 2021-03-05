أطاح اتحاد بسكرة، اليوم الجمعة، برائد الرابطة المحترفة الأولى وفاق سطيف في إطار لقاءات الجولة 16.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض حراري في الدقيقة 87، ما جعل أبناء الزيبان يرفعون رصيدهم إلى النقطة 16 في المركز 15، فيما بقي رصيد أبناء الهضاب عند النقطة 30 في المركز الأول.

ولم يتمكن أولمبي المدية من استغلال فرصة تعثر الرائد، وعاد يجر أذيال الهزيمة من تنقله إلى تيزي وزو لمواجهة الشبيبة المحلية بنتيجة هدفين لهدف، حيث بقى المدانيون في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما أصبح "الكناري" يتقاسم المرتبة الرابعة رفقة مولودية وهران برصيد 27 نقطة.

وحسم سريع غليزان داربي الغرب ضد اتحاد بلعباس لصالحه بنتيجة هدف لصفر سجله عواد في الدقيقة 32، حيث رفع "الرابيد" رصيده للنقطة 20 محتلا مركزا في وسط الترتيب فيما تبقى "المكرة" تعاني في المراتب المتأخرة.

وشهدت مقابلة وداد تلمسان تسجيل أكبر حصيلة تهديفية خلال مواجهات اليوم، حيث افترق الفريقان على نتيجة التعادل بنتيجة هدفين لمثلهما تداول على تسجيلها بلطرش (د 59/ ض.ج)، بلعريبي (د 75) للوداد وبوقاش (د 43)، قوريشي (د 82) لمقرة.

في مقابلة أخرى، جمعت بين ناديان يعانيان هذا الموسم، حقق شباب قسنطينة فوزا مهما على نصر حسين داي بنتيجة هدفين لهدف، ما جعل نادي عاصمة الشرق الجزائري يتنفس قليلا في جدول الترتيب محتلا المركز 13 رفقة النصرية برصيد 17 نقطة.

وستجرى غدا ثلاثة مقابلات في إطار نفس الجولة، فيما تم تأجيل مقابلتان بسبب انشغال شباب بلوزداد ومولودية الجزائر بالمنافسة الإفريقية.

النتائج

وداد تلمسان - نجم مقرة 2 - 2

سريع غليزان - اتحاد بلعباس 1 - 0

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2 - 1

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 1 - 0

شبيبة القبائل - أولمبي المدية 1 - 1

السبت 6 مارس:

نادي بارادو - اتحاد الجزائر

أولمبي الشلف - جمعية عين مليلة

شبيبة سكيكدة - مولودية وهران

مباريات مؤجلة:

أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 30 14

2. شبيبة الساورة 29 14

--. أولمبي المدية 28 16

4. مولودية وهران 27 15

--. شبيبة القبائل 27 14

6. جمعية عين مليلة 23 14

7. اتحاد الجزائر 21 14

8. شباب بلوزداد 20 10

--. نادي بارادو 20 15

--. سريع غليزان 20 15

11. مولودية الجزائر 19 12

12. وداد تلمسان 18 15

13. شباب قسنطينة 17 14

--. نصر حسين داي 17 16

15. أولمبي الشلف 16 13

--. اتحاد بسكرة 16 16

17. اتحاد بلعباس 14 16

18. نجم مقرة 11 15

19. شبيبة سكيكدة 8 14

20. أ. برج بوعريريج 4 14.