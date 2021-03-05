لا يزال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي يصر على ضرورة تعديل القانون الأساسي لـ"الفاف" قبل إجراء الجمعية العامة الانتخابية رغم رفض وزارة الشباب والرياضة لذلك.

أوضح رئيس "الفاف" في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، بأن هيئته لا زالت في انتظار موافقة وزارة الشباب والرياضة لعقد جمعية عامة طارئة لتكييف القوانين مثلما تشترطه "الفيفا". ويقول رئيس الفاف في هذا السياق: "نحن في انتظار الضوء الأخضر من وزارة الشباب والرياضة بكل طمأنينة لتنظيم جمعية عامة طارئة من أجل تكييف القوانين الجديدة بطلب من الفيفا، والتي شرعنا معها لتنظيم هذه العملية منذ شهر نوفمبر 2019".

وأضاف الرجل الأول لـ"الفاف":"أتمنى عقد الجمعية الطارئة في أقرب وقت من أجل تحديد تاريخ الجمعية العامة العادية والتي ستكون متبوعة بجمعية انتخابية، الفريق الوطني بحاجة إلى الطمأنينة كونه يستعد لخوض تصفيات مونديال-2022 (شهر جوان). آمل أن تعمل كرة القدم الوطنية في هدوء للسماح لمنتخبنا الوطني الذهاب إلى نهاية التصفيات والتأهل للمونديال القطري عام 2022. لمست بحاجة للإحراج. فخطة الطريق واضحة من البداية، أتمنى أن نستعيد هدوء أكثر لفائدة كرة القدم الجزائرية".

وكانت الوزارة قد نشرت في 9 فيفري الماضي بيانا ذكرت فيه بالمنشور الوزاري المؤرخ في 8 جوان 2020 الذي يمنع اللجوء للإجراءات التأديبية التعسفية وكل تعديل في القوانين الانتخابية والقوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية إلى غاية انتهاء المسار الانتخابي.

من جهة أخرى، عبر زطشي الذي قبل ملف ترشيحه لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من طرف محكمة التحكيم الرياضي (تاس) بلوزان السويسرية، بأنه تنفس الصعداء بعد أن أعيد له الاعتبار، اليوم الجمعة، وذلك قبل أسبوع من انعقاد الموعد الانتخابي المقرر على هامش الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) يوم 12 مارس بالرباط (المغرب).

و صرح زطشي قائلا:" الحمد لله، لقد تم قبول الطعن الذي تقدمت به للتاس. الآن، اني مرشح من جديد لمنصب بالمجلس الفيف. أتأسف على ضياع الوقت منذ رفض ملفي الذي كان سيسمح لي بالقيام بعمل كبير لتدعيم ترشيحي. سأستأنف حملتي الانتخابية، و سأعمل على مدار 24 ساعة إذا تطلب الأمر من أجل وضع كل الأوراق الرابحة من جانبي تحسبا لهذه الانتخابات".

وسيكون زطشي مرشحا من جديد لنيل أحد المقعدين الشاغرين بعد نهاية عهدة أربع سنوات لكل من التونسي طارق بوشماوي والمصري هاني أبو ريدة، حيث سيواجه هذه المرة ثلاثة منافسين وهم: المغربي فوزي لقجع وهاني أبو ريدة الذي يترشح لعهدة ثانية وقوستفو ندونغ إيدو من غينيا الاستوائية.