توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الجمعة عند مدخل شاطئ كوراليز ببلدية بوسفر الساحلية (وهران)، حسبما أستفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد نجم هذا الحادث عن تصادم بين سيارتين عند مدخل شاطئ كوراليز ببلدية بوسفر مخلفا هلاك شخص يبلغ من العمر 24 سنة بعين المكان وإصابة اثنين آخرين (25و28 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة .

وفور تلقيها نداء النجدة تدخلت وحدة الحماية المدنية لبوسفر لتقديم الإسعافات للمصابين وحولا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مجبر تامي ببلدية عين الترك فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثة بنفس المستشفى، كما أشير إليه.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني لبوسفر تحقيقا حول ملابسات الحادث، وفق المصدر ذاته.