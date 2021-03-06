تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بهبوب رياح قوية محملة بحبات الرمل اليوم السبت على عدة ولايات غربية.

وأوضح ذات المصدر في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن الولايات المعنية بهذا الاضطراب الجوي هي: تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض والنعامة.

وأضاف التنبيه إن صلاحية هذه النشرية تبدأ من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتمتد إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأحد على أن تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و 20 ملم.