تحتل الجزائر المرتبة الثامنة عربيا بعدد الوفيات بفيروس كورونا بحسب إحصائيات موقع worldometers الذي يعتمد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارات الصحة في العالم.

وبحسب الموقع ، تحتل الجزائر المرتبة 67 عالميا من حيث الوفيات بواقع 3007 وفاة، حتى صباح السبت

. وجاء ترتيب الدول العربية من حيث الوفيات على النحو التالي

: 1- العراق / 29 عالميا / 13,537 وفاة

2- مصر / 34 عالميا / 10,916 وفاة

3- المغرب / 37 عالميا / 8,673 وفاة

4- تونس 40 عالميا / 8,130 وفاة.

5-السعودية 44 عالميا / 6,519 وفاة

6- لبنان 50 عالميا / 4,971 وفاة

7- الأردن 51 عالميا / 4,862 وفاة

8- الجزائر / 67 عالميا / 3,007 وفاة

9- ليبيا 73 عالميا / 2,236 وفاة

10- فلسطين / 74 عالميا 2,110 وفاة

يذكر أن الجزائر في المرتبة 80 من حيث مجموع الإصابات بواقع 113,948 إصابة.

كما تحتل المرتبة 40 عالميا من حيث الحالات النشطة بواقع 32,117 إصابة.

وتحتل الجزائر المرتبة 82 عالميا من حيث حالات الشفاء بمجموع 78,824 حالة.

عالميا ، بلغ مجموع الإصابات 116,697,704 ، والوفيات 2,592,527 ، أما حالات الشفاء فبلغت 92,307,600.