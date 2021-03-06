قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين لعبة كرة القدم، الجمعة، تغيير قانون لمسة اليد في جميع المواجهات سواء في البطولات المحلية ، القارية أو العالمية ليتم تطبيقه اعتبارا من جويلية القادم.

وقال المجلس، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة بداية من جويلية المقبل معلنا عن قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد. يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي، الممتاز التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض، بعد لمسة يد غير متعمدة من الغابوني ماريو ليمينا، انتهت بفوز سبيرز بهدف نظيف.

كما أشار "إيفاب" إلى أنّ على الحَكم استخدام حُكمه" في ما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة قبل أن يطلق صافرته مشيراً إلى لمسة يد. وجاء في البيان: "نظراً لأنّ التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائماً متسقاً بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد الأعضاء أنّ ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم به الكرة. وجاء البيان بعد الاجتماع العام السنوي لـ"إيفاب" الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو الجمعة. وكشف السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" أنّ المجلس تلقى اقتراحاً من المدرب الفرنسي الأسطوري لأرسنال الإنجليزي أرسين فينغر بشأن قاعدة التسلل.

واقترح فينغر الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، تعديل قانون التسلل بحيث يعتبر اللاعب في وضعية قانونية إذا كان "جزء من الجسم الذي يمكن للمهاجم أن يسجل به" أبعد عن المرمى من مدافع الخصم، وفق ما قاله إنفانتينو.

وقال مدير إيفاب ديفيد إيليري إنّها "فكرة مثيرة للاهتمام ستتم دراستها بدقة"، مؤكدا أنه من المستحيل إعطاء جدول زمني خاص بسبب الوباء. حسب ما جاء عبر الموقع الرسمي لشبكة قنوات "بيين" سبورت القطرية.