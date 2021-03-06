ظهرت في كرواتيا حوالي 100 حفرة ضخمة بعد زلزالين متتاليين بقوة 5.2 و 6.3 درجة ضربا البلاد في نهاية ديسمبر الماضي. وظهرت بعض الحفر تحت المنازل، مما دفع السكان إلى إخلاء سكناتهم خوفا من انهيارها، فيما تنتشر حفر أخرى في الساحات الخلفية والحقول، مما يمنع المزارعين من العمل في الأرض خوفًا من أن تبتلعهم.

وقال الخبراء إن هذه الحفر كانت ستظهر بشكل طبيعي مع مرور الوقت، إلا أن الزلازل تسببت بتسريع ظهورها.

وفي 29 ديسمبر الماضي، قال مسؤولون وسكان إن زلزالا قوته 6.4 درجة هز وسط كرواتيا، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وشعر به السكان في عدة دول مجاورة.