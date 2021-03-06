قال لاعب اتحاد الجزائر طاهر بن خليفة بأن مواجهة اليوم ضد نادي بارادو بملعب الدار البيضاء تعد مباراة خاصة بالنسبة له و زملائه، الذين سبق وتقمصوا ألوان فريق " الباك".

وأكد في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على فايسبوك: " صحيح هي مواجهة خاصة، لأن في بارادو تعلمنا أبجديات الكرة، سنحاول تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم لتأكيد نتيجة مڨرة"، مضيفا:" بإستثناء خمايسية ومحيوص، جميع اللاعبين حاضرون والطاقم الفني لديه خيارات عدة ، نسعى للانتصار في مباراة ستكون صعبة".