كشف المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، أن عدد المصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، بالجزائر ارتفع إلى 8 حالات مؤكدة.

وقال المدير العام لمعهد باستور الجزائر، البروفيسور فوزي درار، مساء أمس الجمعة، للتلفزيون الجزائري، أن عدد المصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا كان في البداية حالتين ثم ارتفع إلى 6 حالات وإلى غاية أمس الجمعة "سجلنا حالتين جديدتين، واحدة تتواجد بمستشفى القطار وأخرى بمستشفى الرويبة بالجزائر العاصمة وكلا المصابين يخضعان للمتابعة الطبية وحالتهما الصحية مستقرة".

وفي هذا الصدد، دعا المدير العام لمعهد باستور الجزائر، المواطنين إلى الالتزام أكثر بتدابير الوقاية من فيروس كورونا خاصة ما تعلق بارتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الاجتماعي” كحل رئيسي لوقف انتشار هذا الفيروس وأي تراخي سيؤدي إلى نتائج عكسية.