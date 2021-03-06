تعرّض الدولي الجزائري عز الدين دوخة حارس نادي الرائد، لانتقادات لاذعة في السعودية من قبل الجماهير وبعض وسائل الإعلام هناك، وحملته مسؤولية الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقهم أمام الهلال بنتيجة هدفين لواحد ضمن الجولة 22 للدوري السعودي للمحترفين.

وقال مدرب الرائد، هاسي بسنيك في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "الجماهير.نت": "رغم الخسارة سعيد بأداء اللاعبين اليوم، ولم أكن أتمنى الخروج بهذا السيناريو والهزيمة بالدقائق الأخيرة، وكنا نطمح لحصد نقطة".

مضيفا: "حارسنا عز الدين دوخة كان جيدا وتصدى لأكثر من هجمة صعبة، ولكن لا أعلم ماذا حدث معه بالهدف الثاني، لحظة تنفيذ الكرة السهلة من الركلة الحرة البعيدة".

وختم: "وضعنا بالدوري صعب وحرج للغاية، تتبقى لنا 8 مباريات، لكن بإصرار وعزيمة اللاعبين، سنخرج من هذه الأزمة".