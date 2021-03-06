ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية التعاملات، بدعم اتفاق المنتجين على تثبيت سياسة الإمدادات ومع توقعات تعافي الطلب على الخام.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ماي ارتفاعاً بنحو 3.9 بالمائة أو 2.62 دولار ليسجل 69.36 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعاً بنسبة 7.7 بالمائة في الأسبوع الجاري.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أفريل بنسبة 3.5 بالمائة أو 2.26 دولار ليصل إلى 66.09 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ أفريل 2019 ومحققاً مكاسب أسبوعية 7.5 بالمائة.