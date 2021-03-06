كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تأجيل سفرية المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى المغرب وذلك من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا لنفس الفئة والمقررة من 13 مارس إلى 31 من نفس الشهر.

وحسب الموقع الرسمي للفاف فإن تنقل وفد " الخضر" كان مقررا اليوم السبت، لكن غلق السلطات المغربية لمجالها الجوي إلى غاية 21 من مارس الجاري ، بسبب تطورات الوضع الصحي فيما تعلق بفيروس كورونا حال دون ذلك.

ووفق نفس المصدر فإنه لم يتم بعد تحديد موعد شد الرحال إلى المغرب.