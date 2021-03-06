تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع في غليزان من توقيف شخصين وحجز 816 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وهذا بعد ورود معلومات مؤكدة لذات المصالح تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.

وقد أفضت التحريات التي باشرتها الشرطة إلى توقيف شخص كان يروج للمهلوسات أوساط الشباب ثم إلى توقيف المشتبه فيه الثاني في حالة تلبس بحوزته 510 قرص مهلوس.

وبعد اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط بمسكنه 303 قرص مهلوس.

حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق سالفي الذكر، وقدما بموجبه أمام العدالة عن قضية بيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة.