يواجه عشية اليوم فريق مولودية الجزائر مضيفه تونغيت السنغالي لحساب الجولة الثالثة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا. النادي العاصمي العائد بالتعادل من مصر في أول مواجهة أمام الزمالك، تلاها تعادل آخر دار الديار ضد الترجي التونسي ، يسعى هذه المرة لتحقيق أول انتصار رفقة المدرب عبد القادر عمراني المنهزم في لقاء الجولة الماضية ضد شبيبة القبائل في منافسة المحترف الأول.

ويحتل رفقاء سامي فريوي المركز الثاني برصيد نقطتين متبوعا بالزمالك المصري وتونغيت السنغالي فيما تتصدر الترجي التونسي المجموعة بأربع نقاط. الاتحاد السنغالي لكرة القدم كان قد أعلن أمس الجمعة، تعليق النشاط الكروي المحلي، بسبب وجود مظاهرات سياسية داخل البلاد والتي تسببت في أعمال الشغب.

نفس الهيئة أكدت أن مباراة المولودية وتونغيت ستقام في وقتها المحدد مفندا شائعات انسحاب ممثل السنغال من سباق دوري الأبطال.