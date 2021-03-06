توفي ستة أشخاص وأصيب 393 آخرون بجروح خلال الـ 48 ساعة الماضية، إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر مختلف مناطق البلاد، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية قامت خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 06 مارس الجاري بتقديم الإسعافات الأولية لـ 19 شخصا مختنقا بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة عبر عدة ولايات من الوطن، حيث تم التكفل بهم في عين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما سجلت مصالح الحماية وفاة شخص ( 46 سنة ) مختنقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل المسكن العائلي ببلدية ودائرة ولاية تلمسان. كما تدخلت مصالح الحماية من أجل إطفاء 10 حرائق حضرية وصناعية مختلفة بكل من ولاية الجزائر العاصمة و بومرداس و برج بوعريريج وقسنطينة وعنابة والمدية وتيبازة والمسيلة وأدرار وقد مكن ذلك من السيطرة على هذه الحرائق ومنع من انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة .

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بـ 118 عملية تحسيسية عبر22 ولاية (78 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي. كما شملت هذه النشاطات القيام بـ 89 عملية تعقيم عبر 19 ولاية (48 بلدية) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.