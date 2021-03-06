تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لدرارية من حجز قرابة 30 كيلوغراما من المخدرات وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، شكلوا جماعة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات كانوا بصدد تسويق هذه الكمية على مستوى أحياء الجزائر العاصمة.

وأوضحت مصالح أمن ولاية الجزائر أنه بناء على معلومات باشرت فرقة الشرطة القضائية التحريات الميدانية حيث تم في المرحلة الأولى توقيف شخصين وضبط بحوزتهما 519. 4 كلغ من المخدرات " القنب الهندي"، مشيرا إلى أنه بعد تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي الذي هو محل أمر بالقبض في قضيتين ،الأولى بتهمة بيع المخدرات والثانية بتهمة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وأسفرت عملية التفتيش على ضبط 5. 24 كلغ من المخدرات ومبلغ مالي قدره 000. 594 دج. وقد تم أيضا توقيف جميع الشركاء المشتبه تورطهم في ذات القضية منهم شقيق المشتبه فيه الرئيسي، وشخص آخر محل أمرين بالقبض في قضيتين بتهمة المتاجرة بالمخدرات مع حجز 9 هواتف محمولة ومركبتين كانتا تستعملان في مختلف مراحل ارتكاب الجريمة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ومن جانب آخر أوقفت فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية لبئر توتة شخص كان محل أمر بالقبض صادر عن محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء الجزائر جراء تزوير وثائق إدارية ومخالفة القانون البحري "للحصول على عقد الجنسية الجزائرية لسفينة بترقيم وثائق مزورة".

وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.