أعلن الإيفواري جاك أنوما انسحابه من السباق على رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمصلحة المرشح الجنوب إفريقي الملياردير باتريس موتسيبي نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

أنوما قال في برنامج تلفزيوني الجمعة في كوت ديفوار: "بعد تأملات ومشاورات، قررت التخلي عن ترشيحي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وسيوقع أنوما والمرشحان الآخران السنغالي أوغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى اتفاقا اليوم السبت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو.

الاتفاق ينص على التخلي عن ترشيحهم مقابل الحصول على منصب مستشار الرئيس ونائبي. الرئيس تواليا.

وتابع أنوما :"غدا سنكمل اتفاق الرباط في نواكشوط" مؤكدا ضمنيا دعم ترشيح موتسيبي". وسيخلف موتسيبي بالتالي الملغاشي أحمد الموقوف خمس سنوات من قبل الاتحاد الدولي بسبب قضايا فساد.

وفي قراره لإيقاف أحمد أحمد، قال الاتحاد الدولي أنه "خالف واجباته وقدم هدايا ومزايا أخرى وإساءة إدارة الأموال مستغلا منصبه كرئيس".

كما غرم أحمد بـ 200 ألف فرنك سويسري، بسبب مخالفات مالية وصفقات مشبوهة مع شركة مستلزمات رياضية.