أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم السبت، وفاة الفنانة المعتزلة سوسن ربيع، عن عمر يناهز 59 عاما. وأفاد نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحفية، إن سبب وفاة الفنانة سوسن ربيع، هو إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة قبل رحيلها بأيام.

واعتزلت سوسن ربيع، التمثيل منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية. وكانت سوسن ربيع، من نجوم المسرح المصري وعملت في التلفزيون منذ طفولتها ومن أشهر أدوارها شخصية عائشة ابنة فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، كما شاركت في فيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، وشاركت في فوازير المناسبات 1988.

يأتي ذلك بعد أسبوع من وفاة الفنان المصري، يوسف شعبان، الأحد الماضي عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس "كورونا"، كما توفيت الفنانة المصرية، أحلام الجريتلي، في نفس اليوم، عن عمر ناهز 73 عاما إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.