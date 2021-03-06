خلف حادث اصطدام بين قطار وسيارة بوهران، اليوم السبت، وفاة شخص، وإصابة اثنين .

وحسب ييان الحماية المدنية لولاية وهران فقد تدخلت وحداتها، في حدود الساعة 10 سا و 44 دقيقة صباحا من اليوم السبت عند خط السكة الحديدية بعين البيضاء بلدية ودائرة السانيا من أجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام قطار وسيارة، القطار يعمل على الخط الرابط بين وهران وعين تموشنت.

وخلف الحادث جريحين يبلغان من العمر لكل منهما حوالي 30 سنة، فيما تم تسجيل وللأسف الشديد وفاة شخص بالغ من العمر حوالي 40 سنة ، في عين المكان حيث تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.