عقد وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس اليوم من ورقلة، لقاءا جهويا لمندوبي وسطاء الجمهورية للجنوب والجنوب الشرقي خصص لعرض الحصيلة السنوية للمندوبين المحليين.

وأعرب كريم يونس عن عدم رضاه عن الأرقام التي عرضت في الحصيلة السنوية لبعض الولايات، مؤكدا أن الأمر غير مقبول على اعتبار أن مهام وسيط الجمهورية تقتضي الوقوف مع المواطن في سبيل نيل حقوقه المشروعة.

وأكد يونس ذات السياق أن التوترات المسجلة في الشارع في الكثير من الولايات مردها إلى عدم حل مشاكل المواطنين وتأخر الإدارات الهيئات العمومية في الرد على العرائض المرفوعة من طرف وسطاء الجمهورية.

وعرج الوزير في تدخله على قضية عامر قراش الذي أدين بسبع سنوات سجنا نافذا بالقول أن الحكم الصادر في حق المعني ابتدائيا وليس نهائيا وهناك استئناف سيمكن المعني من كافة حقوقه.

كما كشف المتحدث عن استحداث سجل ذهبي على مستوى المقر المركزي للمندوبية، يوثق الانجازات التي حققها وسيط الجمهورية مع ذكر كافة التفاصيل المتمثلة في اسم الشخص ونوع القضية والإدارة المعنية التي تعاونت مع الهيئة لحل المشكل المطروح.