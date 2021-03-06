كشف اتحاد جنوب إفريقيا عن فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس نادى صن داونز، بمقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد انسحاب جميع منافسيه قبل الانتخابات على مقعد الرئاسة، والتي من المقرر عقدها يوم 12 مارس الجارى.

وكتب الاتحاد الجنوب إفريقي رسالة تهئنة إلى "موتسيبي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال فيها، "الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي سيصبح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف "كل المنافسين لموتسيبي أعلنوا انسحابهم بشكل متفق عليه مع المرشحين الآخرين".