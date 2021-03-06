كشف اتحاد جنوب أفريقيا عن فوز الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس نادى صن داونز، بمقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد انسحاب جميع منافسيه قبل الانتخابات على مقعد الرئاسة، والتى من المقرر عقدها يوم 12 مارس الجارى.

وكتب الاتحاد الجنوب إفريقي رسالة تهئنة إلى "موتسيبي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال فيها، "الجنوب إفريقى باتريس موتسيبي أصبح رئيس الاتحاد الأفريقي القادم".

وأضاف، "كل المنافسين لموتسيبي أعلنوا انسحابهم بشكل متفق عليه مع المرشحين الآخرين".