سجلت الجزائر 156 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم السبت، اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ نهاية فيفري من العام الماضي إلى 114104 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3010 وفاة.

كما تماثل 122 مريضا للشفاء، لينتق العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس إلى 79089 حالة.

فيما لا يزال 21 مريضا في العناية المركزة.

بخصوص توزيع الإصابات على الولايات، أضاف الدكتور فورار أن 27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.