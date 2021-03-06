أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" في بيان لها اليوم السبت، عن وقف التزويد بالماء الشروب في سبع بلديات بالجزائر العاصمة وذلك ابتداء من مساء يوم غد الأحد، على أن يستأنف تدريجيا صباح يوم الاثنين.

وسيخص هذا التوقف عن التزويد كلا من بلدية بوزريعة (كليا) بلدية بن عكنون (جزئيا) بلدية الأبيار (جزئيا) بلدية بني مسوس (كليا) بلدية بولوغين (جزئيا) بلدية رايس حميدو (منطقة سيدي الكبير، المقام الجميل، وأبار الزواف) وبلدية واد قريش (جزئيا)، حسب نفس المصدر.

ويرجع سبب هذا الانقطاع إلى الأشغال التي ستقوم بها "سيال" لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة الثامنة من أمسية غد الأحد 7 مارس إلى غاية الساعة الثامنة من صبيحة الاثنين 08 مارس، وذلك على مستوى محطة الضخ لـ"قاريدي".

وتؤكد "سيال" لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف "تدريجيا" عند نهاية الأشغال.

وفي هذا السياق، دعت الشركة زبائنها إلى التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه وكذا ترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض، لبضع دقائق، بعد إعادة ملء المياه، لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط الخاصة بهم.