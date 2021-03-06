أجريت، اليوم السبت، ثلاثة لقاءات في إطار الجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كانت مولودية وهران أبرز المستفيدين منها بارتقائها إلى الصدارة رفقة وفاق سطيف.

يواصل أبناء الباهية مشوارهم الرائع هذا الموسم محققين رابع فوز على التوالي والثالث منذ قدوم المدرب خير الدين مضوي، حيث كانت الضحية هذه المرة شبيبة سكيكدة بنتيجة هدف مقابل صفر سجله زبير مطراني في الدقيقة 60.

هذا الفوز سمح للحمراوة بالارتقاء إلى المركز الأول في جدول الترتيب مناصفة مع وفاق سطيف برصيد 30 نقطة، فيما يبقى أبناء روسكادا في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.

من جهة أخرى، واصل أولمبي الشلف الغرق مسجلا رابع انهزام على التوالي كان هذه المرة ضد جمعية عين مليلة التي استرجعت توازنها بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية ضد وداد تلمسان (0-3).

وشهد اللقاء الذي احتضنه ملعب محمد بومزراق بالشلف خمسة أهداف كاملة سجلها كل من حمزة دمان (د28)، بلال المعمري (د32) ومحمد أمين حامية (د76) للضيوف، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض الطيب لاكور في الدقيقتين 82 و89.

هذا الفوز يضع جمعية عين مليلة في مركز مريح (السادس) برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة، في حين تتعقد وضعية الشلفاوة أكثر فأكثر محتلين المركز 15 برصيد 16 نقطة وغير بعيد عن مراكز الهبوط.

في مقابلة أخرى، احتضنها ملعب الدار البيضاء في العاصمة تحت أنظار مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوقرة، حسم نادي بارادو الداربي العاصمي الذي جمعه باتحاد الجزائر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان الأكاديميون السباقين لافتتاح باب التسجيل عن طريق نذير بن بوعلي في الدقيقة 18 بعد خطأ فادح من حارس الاتحاد، ليعدل بعدها أبناء سوسطارة النتيجة في الدقيقة 55 عن طريق ضربة جزاء تحصل عليها ونفذها زكريا بن شاعة، غير أن فرحة الاتحاد لم تدم طويلا بعدما تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف الفوز عن طريق لزكرياء ميصيباح من علامة الجزائ كذلك.

وسمح هذا الفوز لنادي بارادو من تجاوز خصم اليوم في جدول الترتيب محتلين المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يتمركز أبناء سوسطارة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

للتذكير فإن مقابلات الجولة 16 افتتحت أمس الجمعة بإجراء 5 مقابلات، فيما تم تأجيل مواجهتين اثنتين بسبب انشغال شباب بلوزداد ومولودية الجزائر بالمنافسة الإفريقية .

النتائج:

السبت :

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 2 - 1

أولمبي الشلف - جمعية عين مليلة 2 - 3

شبيبة سكيكدة - مولودية وهران 0 - 1

أمس الجمعة :

وداد تلمسان - نجم مقرة 2 - 2

سريع غليزان - اتحاد بلعباس 1 - 0

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2 - 1

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 1 - 0

شبيبة القبائل - أولمبي المدية 2 - 1

مباريات مؤجلة:

أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 30 14

--. مولودية وهران 30 16

3. شبيبة الساورة 29 14

4. أولمبي المدية 28 16

5. شبيبة القبائل 27 14

6. جمعية عين مليلة 26 15

7. نادي بارادو 23 16

8. اتحاد الجزائر 21 15

9. شباب بلوزداد 20 10

--. سريع غليزان 20 15

11. مولودية الجزائر 19 12

12. وداد تلمسان 18 15

13. شباب قسنطينة 17 14

--. نصر حسين داي 17 16

15. أولمبي الشلف 16 14

--. اتحاد بسكرة 16 16

17. اتحاد بلعباس 14 16

18. نجم مقرة 11 15

19. شبيبة سكيكدة 8 15

20. أ. برج بوعريريج 4 14.