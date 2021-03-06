يترأس وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الوفد الجزائري رفيع المستوى المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ستجري أشغاله عن طريق التحاضر عن بعد من 7 إلى 12 مارس بكيوتو (اليابان)، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة العدل.

وأوضحت الوزارة أن الجزائر تشارك في هذا الحدث العالمي، المنظم هذه السنة حول موضوع "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، بحضور سفير الجزائر باليابان وممثلة الجزائر بالمكتب الدائم للأمم المتحدة بفيينا، بالإضافة الى ممثلي عدة قطاعات معنية بالموضوع.

وسيلقي الوزير زغماتي كلمة خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سيتطرق إلى "الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، "النهج المتكاملة للتصدي للتحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية"، "النهج المتعددة الأبعاد التي تعتمدها الحكومات من أجل تعزيز سيادة القانون"، بالإضافة الى "التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها".

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذا المؤتمر الذي ينظم كل خمس سنوات، يعد من "أهم المؤتمرات التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة، والتي تتناول المواقف الحكومية الرسمية والخبرات والسياسات الناجحة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية".

كما يمثل "فرصة لتبادل التجارب الكفيلة بفرض سيادة القانون والتصدي للجرائم الخطيرة والمستجدة".