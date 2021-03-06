قال الدكتور بواب ضياء الدين، طبيب مختص في الأوبئة، بأن التلقيح الخاص بفيروس كورونا المستجد، يجب أن يشمل على الأقل 70 بالمائة من المواطنين، على أن تكون المدة مختصرة لضمان تطعيم أكبر نسبة من الشعب، لكن المشكل العالمي المتعلق بتوفير اللقاح في وقت قصير يعدا صعبا، بسبب الإصابات العالمية ورغبة كل الدول في الحصول على هذا اللقاح، قائلا "وجود اللقاح في وقت قصير وبالكمية اللازمة يبقى أمرا مستحيلا حاليا".

ويضيف المتحدث، أن إشكال عدم معرفة مدة فعالية اللقاح ما بين 6 أشهر أو أكثر، تبقى أيضا تطرح، لذا يعد تأخر وصول دفعة ثانية من اللقاح يجعل أمر تنظيم التلقيح صعبا، مشددا على ضرورة تلقيح أكبر فئة وفي وقت قصير وهو الأمر الذي أكد أنه غير متاح لأي دولة في الوقت الحالي.

ويشير الدكتور، إلى أنه يجب توفير مختلف اللقاحات التي تنتج عالميا دون الاقتصار على نوع معيّن، وإن أثبت "سبوتنيك في" فعاليته، وتوفير 30 مليون جرعة على الأقل محليا، وهو الأمر المعمول به في العالم، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على "موديرنا" و"فايزر".

وذكر المتحدث أن الجزائر من الدول العشر الأولى التي راهنت على اللقاح الروسي وساهمت في التأكيد على فعاليته، قبل أوروبا والعديد من الجيران وقامت بتسجيله، وهو ما يجعل فرصة اختيار الجزائر كبوابة لتمويل إفريقيا باللقاح وارد جدا، خاصة وأن لها سوابق تكنولوجيا في الأدوية في التخزين والنقل وغيرها، فضلا عن أن "سبوتنيك في" هو الأسهل للجزائر، شرط أن يكون بدعم من الشريك الروسي، في الوقت الذي كانت فيها أوروبا حذرة جدا منه.