هلك ثلاثة (3) أشخاص و أصيب اثنان (2) آخران في حادث سير وقع اليوم السبت على الطريق الوطني رقم 20 بالمكان المسمى ''زهانة" ببلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، حسب ما علم من المجموعة الإاقليمية للدرك الوطني .

وأوضح ذات المصدر أن الحادث نجم عن انحراف مركبة سياحية عن مسارها بأحد المنعرجات لتصطدم بموقف للمسافرين بعد أن كانت قادمة من عين رقادة التابعة إداريا لولاية قالمة في طريقها إلى عين عبيد وعلى متنها 5 أشخاص.

و أضاف أن جثث الهالكين الثلاثة (رجل و امرأتين) الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعين المكان تم تحويلها من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الخروب فيما تم نقل الجريحتين من جنس أنثى إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة.