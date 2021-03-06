أكدت جبهة القوى الاشتراكية اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي يمر عبر حوار شامل"، داعية إلى العمل بـ"عزم" لتحقيق هذا المسعى الذي يعتبر "السبيل الوحيد الممكن والواقعي".

وأوضحت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان لهيئته الرئاسية بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أنه "يجب علينا مواصلة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر حوار شامل والعمل بعزم لتحقيق هذا المسعى لكونه السبيل الوحيد الممكن والواقعي".

كما شدد الحزب على "وجوب مواصلة التأكيد (...)، أنه مع البقاء منفتحين على الحوار و الانتقادات و التعاون، سنظل أشداء أمام أي رغبة في التدخل و المساس بالسيادة و السلامة الترابية لبلادنا".

و اضافت ذات التشكيلة السياسية "غير أنه ينبغي علينا كما دأبنا على القيام به في كل مرحلة حاسمة من تاريخ بلادنا، الاضطلاع وممارسة مسؤولياتنا، لأن الرهانات تفوق أكثر من أي وقت مضى، اليوم إعتبارات الأشخاص أو الأجهزة".

أما فيما يخص المواعيد الإنتخابية المقبلة، فقد أوضح المصدر ذاته، أن المجلس الوطني للحزب "سيناقش و يتخذ موقفه، بعد الإعلان عن هذه المواعيد".