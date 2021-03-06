عاد نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، بفوز ثمين من تنقله إلى السنغال لمواجهة نادي تونغيث المحلي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الفوز الوحيد عبد النور بلخير في الدقيقة 14 من اللقاء، حيث نجح زملاء القائد حشود في الصمود وتحقيق أول فوز للعميد خارج القواعد في منافسة إفريقية منذ فترة طويلة.

وفي المقابلة الثانية عن المجموعة الرابعة تجاوز الترجي التونسي نظيره الزمالك المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب رادس.

وبهذا يبقى الترجي متصدرا للمجموعة برصيد 7 نقاط لتأتي المولودية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم الزمالك بنقطتين، فيما يبقى الفريق السنغالي رابعا برصيد نقطة وحيدة.

الترتيب لعب النقاط

1. الترجي التونسي 3 7

2. مولودية الجزائر 3 5

3. الزمالك المصري 3 2

4. تونغيث السنغالي 3 1