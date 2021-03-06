أدت الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية الشلف، اليوم السبت، إلى وفاة 4 أشخاص بعد أن جرفت السيول ثلاث سيارات.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية "على إثر التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف أمسية اليوم من تساقطات مطرية فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة ببلدية الشلف لثلاث سيارات مع تسجيل 04 وفيات (امرأتان، رجل وطفل) في حصيلة أولية".

وأشار نفس البيان أن الطريق الرابط بين الشرفة وبلدية أولاد بن عبد القادر والطريق السيار شرق - غرب، المقطع من محول وادي سلي إلى محول المصالحة بلدية الشلف مغلقان أمام حركة المرور بسبب تجمع مياه الأمطار.