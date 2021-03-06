ارتفعت حصيلة ضحايا التقلبات الجوية بولاية الشلف إلى 6 وفيات بعد أن جرفت مياه السيول ثلاثة سيارات اليوم السبت، وفق ما جاء في منشور على الصفحة الرسمية لمصالح الحماية المدنية على "الفايسبوك".

وكانت ذات الهيئة قد أعلنت في وقت سابق في حصيلة أولية عن تسجيل 4 وفيات.

ووقعت الحادثة الأليمة بعد أن أدت التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها الولاية مساء اليوم إلى فيضان وادي مكناسة ما أدى إلى جرف ثلاثة سيارات ومخلفا 6 وفيات (3 نساء، رجلين اثنين وطفل).

وأشارت نفس الهيئة أن الطريق الرابط بين الشرفة وبلدية أولاد بن عبد القادر والطريق السيار شرق-غرب، المقطع من محول وادي سلي إلى محول المصالحة ببلدية الشلف مغلقان أمام حركة المرور بسبب تجمع مياه الأمطار.