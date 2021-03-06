خلف حادث سير خطير وقع في حدود الساعة الـ17 و30 دقيقة من مساء اليوم السبت، بقرية عين أركو التابعة لبلدية تاملوكة بڨالمة ،خلّف قتيلا واحدا وجريحين اثنين ، حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.



نجم الحادث ، حسب المصدر نفسه ، عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية التي كان على متنها الضحايا الثلاثة ، وسقوطها داخل داخل واد جاف ، ماتسبب في إصابة الشبان الثلاثة إصابات متعددة وتسجيل قتيل بينهم ، وتحوّل المركبة إلى ما يشبه القطعة المعدنية .



وقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية تاملوكة ، بإسعاف ونقل الضحيا إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية للبلدة نفسها ، أين لفظ أحد الضحايا البالغ قيد حياته 17سنة أنفاسه الأخيرة داخل المؤسسة الصحية ، فيما تمّ التكفل بالضحيتين الأُُخرييْن اللتين أصيبتا إصابات مختلفة حسب الحماية المدنية .