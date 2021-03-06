سجل الدولي الجزائري جمال بن العمري، اليوم السبت، أول أهدافه بقميص نادي أولمبيك ليون الفرنسي الذي التحق به خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وافتتح بن العمري باب التسجيل لفريقه في الدقيقة الثامنة، من لقاء الدور 16 من كأس فرنسا ضد نادي سوشو، عن طريق رأسية محكمة مستغلا كرة قادمة من علامة الركنية، كما عرفت المواجهة دخول الدولي الجزائري الآخر إسلام سليماني أساسيا.

ولا يتواجد الثنائي بانتظام في التشكيلة الأساسية هذا الموسم مع النادي الفرنسي، حيث تأتي هذه المشاركة قبل أيام قليلة من انطلاق تربص "الخضر" تحضيرا لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا ما قد يريح الناخب الوطني جمال بلماضي.

وانتهت المقابلة بفوز نادي ليون بخمسة أهدف مقابل هدفين ليحجز بذلك أشبال المدرب رودي غارسيا ورقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.