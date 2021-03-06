

وجه المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل", فيصل زيتوني, اليوم السبت بالجزائر, تعليمات للمدراء الجهويين من اجل تسريع وتيرة الاشغال والمتابعة الدورية للمشاريع.



وجاء ذلك خلال ترأس زيتوني للاجتماع التقييمي الدوري مع اطارات وكالة "عدل" ومدرائها المركزيين والجهويين, والذي استمع فيه الى عروض حول تقدم المشاريع في مختلف ولايات الوطن, حسبما أفاد به منشور للوكالة على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك.



وشدد المدير الجديد على ضرورة تسريع وتيرة الاشغال خاصة في السكنات التي تعرف تقدما في الانجاز, ملزما رؤساء دوائر المشاريع بالمتابعة الدورية للمشاريع وايجاد حلول فورية للصعوبات التي قد تعترض تقدمها.



كما طلب بدفع مؤسسات الانجاز للزيادة في اليد العاملة المؤهلة وتدعيم الورشات بمواد البناء, داعيا الى زيادة التنسيق مع مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية من اجل العمل بنفس الوتيرة للأشغال خاصة في السكنات الجاهزة.



وحذر من جهة اخرى زيتوني، من تسليم سكنات غير متوفر بها الغاز والماء والكهرباء والمصاعد, ملزما بضرورة اعداد محضر توقعه ادارة مشاريع وكالة "عدل" وفرع التسيير العقاري يؤكد توفر الماء والكهرباء والغاز والمصاعد قبل تسليم السكنات, حسب نفس المصدر.