أصيب 7 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة ، مساء اليوم السبت، كانوا بداخل مركبة بقرية تيقوبعين ببلدية ودائرة واقنون.



وحسب بيان لخلية الإتصال لمديرية الحماية المدنية بتيزي وزو، تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو على الساعة السادسة و 35 دقيقة من مساء اليوم السبت 6 مارس لإخماد ألسنة الحريق الذي شب بداخل مركبة.



حسب المصدر نفسه، خلف الحريق إصابة اربعة اطفال تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 4 سنوات و نصف بحروق تطلب الأمر نقلهم إلى مستشفى مختص بتداوي الحروقات بالجزائر العاصمة من قبل أعوان الحماية و مصالح المركز الإستشفائى الجامعي محمد ندير بتيزي وزو، فيما تم نقل الثلاثة الجرحى الأخرين، رجلين يبلغان من العمر 38 و 73 سنة و إمرأة تبلغ من العمر 43 سنة إلى المركز الإستشفائ الجامعي محمد ندير بتيزي وزو.