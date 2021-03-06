اتصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت هاتفيا بوالي ولاية الشلف لخضر سداس لتقديم التعازي لعائلات ضحايا فيضان وادي مكناسة الذي خلف 06 ضحايا في حصيلة اولية.



وتنقل والي الولاية لخضر سداس إلى عين المكان حيث وقف على الخسائر التي خلفتها هذه الفيضانات وكذا استمع لانشغالات الساكنة المحاذية لواد مكناسة وصرح لإذاعة الجزائر من الشلف أنه سيتوجه لتقديم التعازي باسم رئيس الجمهورية وأنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى هذا الأحد.