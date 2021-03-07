أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن أمطارا غزيرة ورعدية، تجتاح شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الالكتروني للديوان، أن تساقط الأمطار في بعض الأحيان على شكل عواصف رعدية مع هبوب الرياح، ستمس كل من ولايات، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وقسنطسنة، بالإضافة إلى بجاية، باتنة، أم البواقي، قالمة وسوق أهراس، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.

والكمية المتساقطة المتوقعة ستتراوح بين 15 و 25 ملم كما يمكن أن تصل أو تتجاوز محليا 30 ملم.

وفي نشرية خاصة ثانية، توقعت مصالح الأرصاد تساقط أمطار غزيرة على شكل عواصف رعدية مع هبوب رياح، ومن الممكن أن تصل الكميات المتساقطة ما بين 20 و 30 ملم أو تتجاوز 40 ملم محليا، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، بالإضافة إلى النعامة، البيض،الأغواط والجلفة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساءا الى غاية السادسة من مساء يوم غد الاثنين.