عادت صبيحة اليوم، التلميذة بالصف النهائي "أسماء" من مدينة موزاية بالبليدة، إلى عائلتها سالمة، بعد 11 يوما من الاختفاء . وكشف والد أسماء لـ "الخبر"، أن عودة ابنته أعادت الفرحة بين أفراد عائلته، خاصة والدتها التي لزمت الفراش منذ اختفائها، واكتفى بالقول بأن ابنته تم العثور عليها بالجزائر العاصمة.

للاشارة، إلى أن البليدة عرفت في ظرف أسبوعين، 3 حالات اختفاء انتهى في واحدة منها بمأساة العثور على طفل، يعاني من مرض التوحد غارقا داخل مجمع للمياه القذرة، بأحد الأحواش النائية في وادي العلايق.