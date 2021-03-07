ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب التقلبات الجوية، التي شهدتها ولاية الشلف مساء أمس السبت إلى 07 وفيات (03 نساء، 03 رجال و 01 طفل) حسب ما أفاد بيان للحماية المدنية .

وجاء في بيان للحماية المدنية لولاية الشلف، أن "فرق البحث لمصالح الحماية المدنية بعد عملية تمشيط واسعة على ضفاف وادي مكناس تمكنت من العثور على سائق سيارة من نوع HYUNDAI ATOS البالغ من العمر 60 سنة، الذي كان ضمن تعداد المفقودين، وتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد".