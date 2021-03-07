فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية البويرة، اليوم الأحد، تحقيقا، لتحديد أسباب وفاة شخص في العقد الخامس من العمر، عثر عليه جثة هامدة بجانب الطريق السيار شرق غرب بمنطقة اولاد بليل.

وقال عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، "تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة 9:00 صباحا عناصر فرقة من الوحدة الرئيسية، من أجل نقل جثة متوفي عثر عليه بالطريق السيار شرق – غرب.

وأضاف "حسب المعاينة الأولية فقد تلقى عدة اصابات وتم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة".