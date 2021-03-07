سلطّت وسائل إعلام فرنسية الضوء على بعض اللاعبين الشباّن الذين برزوا بداية هذا الموسم مع أنديتهم الناشطة على مستوى الرابطة المحترفة الأولى.

صحيفة " فرانس فوتبول " الشهيرة تحدثت مطولا عن بعض الأسماء التي حققت الاستثناء وجلبت الإهتمام بالرغم من عدم امتلاكها لخبرة طويلة في الميدان.

نفس المصدر أشاد بإمكانيات كل من، لاعب مولودية وهران و نجل الدولي السابق لخضر بلومي، بشير بلومي، بالإضافة إلى إسلام بلخير من شباب بلوزداد ، محمد عمورة و أحمد قندوسي من وفاق سطيف، آدم زرﭬان و عبد الحق قادري من نادي بارادو، وسرد مشوار وتفاصيل كل اسم على حدى، واختلف وصف كل لاعب على حسب بداياته ومؤهلاته.

"فرانس فوتبول" أكدت على أن هؤلاء مرشحون للظهور بقوة مستقبلا وأن يكونوا تحت رادار العديد من الفرق.