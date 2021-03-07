تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا محتملين جراء فيضان وادي مكناسة بالشلف الذي خلف لحد الآن 7 ضحايا و3 مفقودين حسبما أكده العقيد أحمد حساني المدير الولائي للحماية المدنية بالشلف لإذاعة الجزائر.

وأوضح حساني صبيحة اليوم الأحد، أن مصالح الحماية المدنية تلقت في حدود التاسعة ليلا بلاغا ونداء من أجل التدخل للبحث على 3 مفقودين (طفلين ورجل)، مضيفا أنه ولاحتواء الوضعية تنقل المدير العام للحماية المدنية ووالي الولاية كما تم الاستنجاد بالإسعافات من ولايات أخرى.

وأشار حساني إلى تجنيد أزيد من 500 عون حماية مدنية للبحث عن الأشخاص المفقودين، وشرح بأن الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على الولاية لم تتجاوز ربع وجرفت الأوحال من المرتفعات لتصل إلى مستوى الطريق السيار شرق غرب.

وتسبب فيضان واد مكناسة في جرف ثلاث سيارات، وغلق الطريق الرابط بين الشرفة و بلدية أولاد بن عبد القادر والطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين محول وادي سلي إلى محول المصالحة بلدية الشلف.

وباشرت مديرية الأشغال العمومية للولايات وبعض المؤسسات بإزالة الأوحال وتم فتحها في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا وفق ما أكده العقيد أحمد حساني.