سيسجل رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو حضوره اليوم، بنواكشوط وذلك بمناسبة الاجتماع الذي يترأسه باتريس موتسيبي المرشح الوحيد للكاف، لقاء يأتي على هامش المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.

صحيفة" الصباح الرياضي" المغربية، كشفت أن زيارة إنفانتينو إلى موريتانيا ستكون من أجل تزكية موتسيبي في منصبه رئيسا للكاف، خلفا لأحمد أحمد، وحضور نهائي "كان" الشباب، قبل العودة مجددا إلى المغرب من أجل متابعة أشغال الدورة 43 للجمعية العمومية للكنفدرالية الإفريقية في 12 مارس في الرباط.

ونقلا عن نفس المصدر فإن أنفانتينو سيطلع على برنامج موتسيبي في اجتماع نواكشوط، والذي سيحضره كذلك، إضافة إلى السنيغالي أوغستين سانغور والموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أونوما، كل من المصري هاني أبوريدة والنيجيري أماجو بينيك والغيني مامادو أنتونيو سواري.