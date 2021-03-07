دعا أمن ولاية الشلف، اليوم الأحد، مستعملي الطريق لأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، وهذا بسبب الاضطرابات الجوية التي من المنتظر أن تشهدها بعض ولايات الوطن.

وذكر أمن ولاية الشلف في منشور عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" كافة السواق وناقلي المسافرين والبضائع بالإرشادات التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية في ظل سوء الأحوال الجوية، بتخفيض السرعة أثناء سقوط الأمطار، احترام مسافة الأمان بين المركبات، مراقبة إطارات العجلات ونظام الفرامل، وماسحات الزجاج وتفقد مختلف أضواء المركبة، التقليل من السرعة والاحترام الصارم لإشارات المرور داخل التجمعات السكنية وبالقرب من المدارس والمؤسسات التعليمية.

كما ذكر ذات المصدر، أصحاب الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة وتفادي التجاوزات الخطيرة عند القيادة، بما يحفظ سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.

وحثت مصالح أمن الولاية في المناطق التي تعرف تقلبات مناخية، على المتابعة الحثيثة للنشرات الجوية الخاصة التي تبث عبر وسائل الإعلام والإذاعات المحلية، بما يسمح لهم بالإطلاع على التوقعات الجوية وأخذ التدابير الكفيلة بتعزيز حماية المواطنين والممتلكات.