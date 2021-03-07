حجزت مصالح الشرطة للأمن الحضري 20 بأمن ولاية وهران اليوم الأحد، 12 قنطارا من الكوابل النحاسية والألياف المسروقة إضافة إلى 51 مليون سنتيم من عائدات المسروقات في وقت أوقفت فيه الشخص المشتبه تورطه في القضية والمسبوق قضائيا. وكانت مصالح الشرطة ذاتها تراقب شخصا على مستوى إقليم اختصاصها كان يقوم بعمليات السرقة وتخزين الكوابل النحاسية والألياف وذلك بعد تلقيها معلومات حول نشاطه المشبوه، ما أسفر عن توقيفه في حالة تلبس بسرقة أملاك الدولة والتخريب العمدي لها مع حيازة أشياء مسروقة.

وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران تم تفتيش مسكنه حيث عثر المحققون بداخله على 12 قنطارا من الكوابل الكهربائية، أنابيب نحاسية مقطعة وألياف فضلا عن معدات تستعمل في عمليات التخزين والسرقة مثل آلة قطع، منشار كهربائي وميزان من الحجم الكبير إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات السرقة قدره 51.3 مليون سنتيم. وإثرها تم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.