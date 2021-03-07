تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الإفريقية بقيمة تفوق 170 مليون دج في إطار تجارة المقايضة الحدودية خلال السنة المنقضية، حسبما استفيد اليوم الأحد لدى مصالح مديرية التجارة بولاية أدرار .

وصدرت تلك البضائع نحو مالي والنيجر وبلدان إفريقية أخرى مقابل ما قيمته 100 مليون دج من الواردات، حسبما أوضحه مدير التجارة يوسفي محمد.

وشملت تلك الصادرات التمور والملح المنزلي ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم والحديد والفولاذ ومنتجات صناعات تقليدية وبطانيات، حسب ذات المصدر.

أما الواردات فقد شملت المواشي من إبل وأغنام وأبقار ومنتجات الحناء والشاي الأخضر والتوابل واللحوم المجففة إلى جانب الذرة البيضاء والأرز والبقول الجافة وبعض الأقمشة، يضيف ذات المسؤول.

وفي هذا الجانب تعمل مديرية التجارة على تعريف المتعاملين التجاريين بالفرص التي أتاحتها السلطات العمومية لترقية تجارة المقايضة وتنويع الصادرات في إطار التجارة الخارجية بعد توسيع القائمة إلى 14 سلعة مرخص بتصديرها في إطار تجارة المقايضة، حسبما أشير إليه.

للإشارة فإن نشاط تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي يشمل أربع ولايات فقط وهي أدرار، إيليزي، تمنراست وتندوف، وذلك طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.