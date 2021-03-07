دخل صبيحة اليوم أزيد من 120 عاملا بالشركة الإفريقية للزجاج "أفريكافير" المتواجدة بالمنطقة الصناعية أولاد صالح بجيجل في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تعبيرا عن تذمرهم من عدم تلقيهم رواتبهم للشهر السابع على التوالي.

ويطالب المحتجون من السلطات وعلى رأسها كل من الوزير الأول ووزير الصناعة ووالي الولاية بالتدخل العاجل قصد اتخاذ إجراءات لبعث الإنتاج بالمصنع وتسوية أجورهم المتأخرة والتي تخص قرابة 200 عامل الذين يشتغلون بالشركة.

وأشاروا بأنهم يمرون بظروف معيشية صعبة، وأصبحوا أمام مستقبل مجهول ومهددين بالبطالة، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الشركة منذ سنوات، خاصة بعد توقف الإنتاج خلال الأشهر الماضية بفرن "السيليكات".

وكان هؤلاء العمل قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية مماثلة سواء على مستوى مقر الشركة أو أمام مقر الولاية، غير أن وضعيتهم ظلت عالقة.