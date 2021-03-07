راسلت إدارة النادي الإفريقي التونسي لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل طلب التعليل، الخاص بالحكم الصادر لفائدة اللاعب الجزائري السابق للفريق مختار بلخيثر.

وفي انتظار رد الفيفا على طلب الإفريقي الذي سيصدر في الأيام القليلة القادمة، سيسعى فريق باب جديد إلى إيجاد صلح مع ظهيره السابق حتى يتفادى مستقبلا عقوبات تاريخية لن تقل عن تجميد النشاط أو الإنزال إلى الدرجة الثانية بسبب تراكم الملفات أمام الفيفا، وفق موقع " فوت24".